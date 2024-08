Back to school : les tendances coiffures à adopter pour le retour au bureau

Avec la rentrée, le retour au bureau s'accompagne souvent d'une envie de changement et de renouveau, et la coiffure est un excellent moyen d'exprimer cette transition. Entre naturel sophistiqué, élégance intemporelle et audace maîtrisée : voici les styles qui s’imposent pour faire sensation au bureau cette année.