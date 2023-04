We Love France

Van Cleef & Arpels dévoile une collection entièrement dédiée aux rubis

Après avoir exploré les mille et une facettes du diamant de couleur et de l’émeraude, Van Cleef & Arpels a dévoilé à Bangkok le troisième chapitre de son hommage aux pierres de caractère : “Treasure of Rubies”, une spectaculaire collection entièrement dédiée aux rubis.