Ole Lynggaard célèbre ses 60 ans !

Le point d'orgue dans l'univers enchanteur d'Ole Lynggaard Copenhagen chaque année est spéciale en soi. Mais cette année particulière, celle du 60e anniversaire de la marque de bijoux danoise, transcende toutes les autres années par sa brillance et sa signification. C'est une étape importante qui célèbre l'héritage de l'artisanat et de la créativité et qui marque le début d'une année remplie d'événements et de célébrations.