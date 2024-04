La première collection de joaillerie pour hommes de Louis Vuitton s'inspire du denim

Joaillerie

Qui est la nouvelle directrice artistique de Louis Vuitton joaillerie ?

Anglaise née au Japon, Francesca Amfitheatrof a travaillé main dans la main avec Karl Lagerfeld chez Fendi et Chanel avant de faire entrer Tiffany & Co dans le XXIeme siècle. Elle est la nouvelle directrice de Louis Vuitton joaillerie et horlogerie. Portrait d'une femme d'exception.