Francesca Amfitheatrof : "l’aspect émotionnel est très important à mes yeux"

Directrice artistique de la joaillerie et de l’horlogerie Louis Vuitton, Francesca Amfitheatrof a conçu et présenté à Paris une collection inédite, baptisée LV Volt, qui pose les fondations d’un style fluide et énergique en phase avec l’essence de la maison.