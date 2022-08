Joaillerie Joanne Palmaro incarne les pièces phares de Roberto Coin Cette blonde incendiaire d'origine italienne pose pour L'OFFICIEL, à l'occasion d'une virée à St Tropez, où elle revêt les bijoux à l'esprit très Dolce Vita de Roberto Coin.

Boucles d’oreilles et bague Princess Flower en or jaune, diamants et Malachite, Roberto Coin