French Riviera Équipe de choc pour petits farcis ultra chics ! En visite au Byblos de Pampelonne, L’Officiel Riviera a invité Joanne Palmaro à cuisiner à quatre mains avec le chef exécutif du restaurant, Nicola Canuti.

Top et jupe en coton, CELINE. Collier et boucles d’oreilles en or jaune, ROBERTO COIN. Sac en raphia, BYBLOS SAINT-TROPEZ. Mules en laine bouclée, GOOD AMERICAN.