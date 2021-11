Joaillerie Quand la nature dialogue avec la Haute Joaillerie La nature éternelle entre en conversation avec les pièces de haute joaillerie les plus vibrantes du moment.

Collier Éblouissante en or rose et platine sertis de diamants tailles Asscher, brillant et baguette, collection Escale à Venise, pièce transformable, CHANEL HAUTE JOAILLERIE