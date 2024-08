Joaillerie Haute Joaillerie : Chanel célèbre le mouvement À travers une esthétique, une technique et une exigeante sélection de gemmes, cette collection rend le bijou plus proche de la réalité anatomique du corps, comme le ferait un vêtement de sport.

Gabrielle Chanel playing golf near Saint-Jean-de-Luz, circa 1917 © Photo by Apic/Getty Images · House of CHANEL Business card mentioning “COUTURE ET SPORT”, 1920s / Patrimoine de CHANEL, Paris / © CHANEL · Gabrielle Chanel and Arthur 'Boy' Capel, circa 1910 / © CHANEL - Archives privées / DR