"My body" : dans son premier livre, Emily Ratajkowski déconstruit le rapport à son corps

Personnalité très suivie sur les réseaux sociaux, influenceuse, mannequin, militante et écrivaine à ses heures, Emily Ratajkowski, a réservé ce jeudi 25 février 2021 une jolie surprise à ses fans. Le top, qui compte 27 millions d’abonnés, a dévoilé la couverture de "My body", un ouvrage sur le féminisme et la fétichisation des femmes par la culture, où elle confesse de l’objectivation de son corps et les abus dont elle a été victime.