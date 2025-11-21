Pour les fêtes, Rabanne fait vibrer les époques et invente une nouvelle allure
Cette saison, influences mêlées, matières souveraines et esprit libre redéfinissent l’élégance contemporaine.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.