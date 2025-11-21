La beauté architecturale d’Alaïa, révélée avec "Archetypes"
La collection Winter Spring 26 élève les codes d’Alaïa en un manifeste de pureté, de puissance et de sensualité.
Entre lignes sculpturales, effets bijoux et inspirations couture, la solaire féminine s’impose cette saison comme un véritable accessoire-statement, alliant innovation technique, jeu de lumière et sensualité du design.