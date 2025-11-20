9 artistes pour réinventer le sac Valentino Garavani DeVain
Valentino dévoile un projet numérique où neuf artistes réinventent le sac DeVain en autant d’univers sensoriels.
Valentino dévoile un projet numérique où neuf artistes réinventent le sac DeVain en autant d’univers sensoriels.
La beauté d’un visage ne se mesure pas à la régularité d’un trait ni à la symétrie d’un contour. Elle se loge dans le mouvement, dans la manière dont la peau réagit, dans ces expressions qui traversent le visage, vives et imprévisibles. "Le charme a souvent la malice de se glisser dans les défauts", rappelle le Dr Michel Boksenbaum. Tout est là : la beauté ne tient pas à la correction, mais à la vérité d’un visage qui vit.