adidas x Moon Boot : l’appel du froid dans un horizon futuriste
La rencontre entre performance, imaginaire spatial et style urbain donne naissance à une collection capsule portée par Djibril Cissé et Frida Karlsson.
L'actrice malaisienne oscarisée, actuellement à l'affiche de Wicked : For Good, nous parle d'ambition, de passion et explique pourquoi la réflexion peut attendre. Elle avoue : "C'est libérateur d'interpréter un personnage qui dit : 'C'est mon désir, mon ambition, ma volonté. Je m'en fiche si vous ne comprenez pas'."
La beauté d’un visage ne se mesure pas à la régularité d’un trait ni à la symétrie d’un contour. Elle se loge dans le mouvement, dans la manière dont la peau réagit, dans ces expressions qui traversent le visage, vives et imprévisibles. "Le charme a souvent la malice de se glisser dans les défauts", rappelle le Dr Michel Boksenbaum. Tout est là : la beauté ne tient pas à la correction, mais à la vérité d’un visage qui vit.