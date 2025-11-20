Industry Trends

adidas x Moon Boot : l’appel du froid dans un horizon futuriste

La rencontre entre performance, imaginaire spatial et style urbain donne naissance à une collection capsule portée par Djibril Cissé et Frida Karlsson.

20.11.2025 by Pauline Borgogno
Crédits : Courtesy of adidas x Moon Boot
Crédits : Courtesy of adidas x Moon Boot

Tags

industry-trendsadidasMoon Boot

