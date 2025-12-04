Havaianas x Gimaguas, la nouvelle silhouette qui bouleverse l’iconique
Une troisième collaboration audacieuse transforme l’iconique tong en silhouette mode inattendue, portée par l'énergie créative des deux marques.
