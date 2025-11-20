La beauté d’un visage ne se mesure pas à la régularité d’un trait ni à la symétrie d’un contour. Elle se loge dans le mouvement, dans la manière dont la peau réagit, dans ces expressions qui traversent le visage, vives et imprévisibles. "Le charme a souvent la malice de se glisser dans les défauts", rappelle le Dr Michel Boksenbaum. Tout est là : la beauté ne tient pas à la correction, mais à la vérité d’un visage qui vit.