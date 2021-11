Nick Cave et Bella Freud signent la collab’ la plus cool du moment

« Head high & fuck’em all ». Pas besoin de traduction pour ce réjouissant slogan, brodé par la styliste Bella Freud sur le sublime cashmere noir incrusté de lettres d’un blanc d’ivoire, imaginé avec le musicien Nick Cave. Sages paroles de la mère du chanteur (« Nick’s Cave mum » est brodé sur la manche) : "Je ne saurais dire le nombre de fois où ces mots me sont venus à l'esprit, et combien ils m'ont apporté la force et le moral nécessaires pour avancer" avoue-t-il. On a interrogé Bella Freud qui nous en dit plus sur leur démarche.