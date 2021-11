Susie Cave : "Pour me plaire, un parfum doit être pur et minimaliste"

Mannequin, actrice, designer et égérie : Susie Cave et sa beauté éthérée investissent tous les champs créatifs avec succès. Muse d’Alessandro Michele qui la met en scène dans la campagne du dernier opus olfactif de la saga Gucci Bloom, la créatrice talentueuse et épouse de Nick Cave se confie à L’Officiel.