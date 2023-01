Le Nouvel An chinois mis à l'honneur dans la collection capsule Ferragamo

Sous la direction créative de Maximilian Davis, Ferragamo célèbre l'Année du Lapin avec une sélection de prêt-à-porter et d'accessoires qui allient la culture traditionnelle chinoise et les codes de la Maison. Une prédiction de 2023 sous les signes de paix et de chance.