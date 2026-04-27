Le Diable s'habille en Havaianas cette saison
Avec la Puffed Family et une collaboration inspirée du Diable s’habille en Prada 2, Havaianas affirme une vision audacieuse d’une mode libérée des codes.
Avec la Puffed Family et une collaboration inspirée du Diable s’habille en Prada 2, Havaianas affirme une vision audacieuse d’une mode libérée des codes.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.