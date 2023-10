Lanvin choisit Cheng Yi comme ambassadeur mondial

L'Officiel Art

Asia Now, ou quand la scène asiatique investit Paris

Parmi les rendez-vous les plus prisés de la semaine Fiac, Asia Now (16-20 octobre) est aujourd'hui, et à l'aune de quatre précédentes éditions, une référence en matière de monstration de la scène asiatique. Cette année encore sa programmation riche et diversifiée offre un très bon cru, dont un focus sur la scène underground, que les commissaires Pierre-Alexandre Mateos et Charles Teyssou décryptent pour “L’Officiel Art”.