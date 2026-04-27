L'été suspendu de Prada, incarné par Bella Hadid, Damson Idris, Louis Partridge et Liu Wen
Dans sa campagne Days of Summer, Prada imagine des plages suspendues au cœur des villes, où mode et paysages se fondent en un jeu de contrastes saisissants.
Dans sa campagne Days of Summer, Prada imagine des plages suspendues au cœur des villes, où mode et paysages se fondent en un jeu de contrastes saisissants.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.