Dua Lipa fait désormais partie de la famille Puma

Dua Lipa : "Entre femmes, on ne devrait pas se critiquer"

L'auteure-compositrice anglo-albanaise de 23 ans accumule les hits, les Grammy's et les followers Instagram (26 millions). Sa dernière victoire ? Elle est la première pop star à devenir l'égérie de Pepe Jeans London printemps-été 2019. On a rencontré l'auteure ultra lookée de l'irrésistible tube "One Kiss" à Londres et on a eu très envie d'être sa BFF.