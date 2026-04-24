À Milan Design Week 2026, Louis Vuitton orchestre un dialogue des époques
À Milan, Louis Vuitton déploie au Palazzo Serbelloni une traversée immersive où l’Art déco dialogue avec la création contemporaine.
À Milan, Louis Vuitton déploie au Palazzo Serbelloni une traversée immersive où l’Art déco dialogue avec la création contemporaine.
Après une saison de récompenses bien remplie et plus de vingt-cinq ans passés à Hollywood, l’actrice et chanteuse américaine Kate Hudson ne pense pas que tout cela repose (uniquement) sur elle. “Au fil des années, j’ai surtout appris comment contribuer à un projet, au sein d’une équipe.”