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Louis Vuitton signe une échappée belle avec sa collection "Flight Mode"

Pensée comme une ode contemporaine à l’Art du Voyage, la collection Flight Mode de Louis Vuitton conjugue élégance, fonctionnalité et liberté de mouvement.

22.04.2026 by Pauline Borgogno
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Crédits : Courtesy of Louis Vuitton

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