Pop Culture

La playlist de Hala Moawad

Styliste et électron libre rock, toujours entre Paris et Londres, elle lance au printemps sa marque de vestes brodées en cuir, daim et jean. Des pièces retravaillées à partir de vêtements vintage dans un souci écologique contre la surproduction et le gaspillage ambiants. Aussi inspirée et passionnée que ses vêtements, voilà sa playlist...