Pourquoi le combat entre Parker et Joshua est celui de l'année

Pop Culture

20 moments de sport à (re)vivre

"Citius, Altius, Fortius" – plus vite, plus haut, plus fort –, la devise des Jeux olympiques, sera toujours plus d’actualité dans vingt ans. Mais si les athlètes seront plus performants dans le futur, ils ne parviendront pas à nous faire oublier ces hommes, ces femmes, ces objets et ces lieux qui nous feront toujours vibrer. Parce qu’ils sont éternels.