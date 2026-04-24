Jacob Elordi devient le nouveau visage de Bleu de Chanel
Chanel choisit Jacob Elordi comme ambassadeur de Bleu de Chanel, incarnation d’une masculinité libre, instinctive et résolument contemporaine.
Chanel choisit Jacob Elordi comme ambassadeur de Bleu de Chanel, incarnation d’une masculinité libre, instinctive et résolument contemporaine.
Après une saison de récompenses bien remplie et plus de vingt-cinq ans passés à Hollywood, l’actrice et chanteuse américaine Kate Hudson ne pense pas que tout cela repose (uniquement) sur elle. “Au fil des années, j’ai surtout appris comment contribuer à un projet, au sein d’une équipe.”