Avec BOSS by Beckham, le tailoring s'allège et s’affirme
Pour le printemps-été 2026, BOSS by Beckham dévoile un vestiaire élégant et polyvalent, pensé pour accompagner chaque moment avec style et naturel.
Pour le printemps-été 2026, BOSS by Beckham dévoile un vestiaire élégant et polyvalent, pensé pour accompagner chaque moment avec style et naturel.
L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”