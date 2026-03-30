Travis Kelce, nouvelle figure du "Classic American Cool" pour Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger s’associe à Travis Kelce pour réinventer son héritage à travers une collaboration créative d’envergure.
Tommy Hilfiger s’associe à Travis Kelce pour réinventer son héritage à travers une collaboration créative d’envergure.
Au milieu des lignes sculpturales de la collection Printemps-Été 2026 et de l'atmosphère du Shed, la Maison romaine et le géant de la lunetterie célèbrent l'événement avec une immersion totale et un DJ set magnétique signé Mark Ronson.