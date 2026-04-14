Pedro Pascal est nommé ambassadeur Chanel sous l'ère de Matthieu Blazy
L’acteur Pedro Pascal devient ambassadeur de Chanel, incarnant une vision moderne, élégante et profondément humaine de la Maison.
L’acteur Pedro Pascal devient ambassadeur de Chanel, incarnant une vision moderne, élégante et profondément humaine de la Maison.
La Maison Loewe annonce l’acteur canadien Théodore Pellerin comme nouvel ambassadeur, premier talent masculin à rejoindre la griffe sous la direction créative de Jack McCollough et Lazaro Hernandez, dans une rencontre placée sous le signe de l’affinité et de l’exigence.