Du mocassin à la ballerine : une bascule du vestiaire masculin
Au printemps-été 2026, la ballerine s’impose dans le vestiaire masculin, interrogeant la place du mocassin et redéfinissant les codes de l’élégance.
Au printemps-été 2026, la ballerine s’impose dans le vestiaire masculin, interrogeant la place du mocassin et redéfinissant les codes de l’élégance.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.