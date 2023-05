Cannes J-8 : Les plus belles montées des marches

Depuis plus de 70 ans, le Festival de Cannes fait bouillonner la Croisette. Acteurs, célébrités, top-modèles s’imposent en robes couture et smokings sur-mesure sur le tapis rouge pour célébrer le Cinéma. Avant que les festivités ne commencent, voici un avant-goût des moments les plus cultes