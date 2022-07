On l’attendait avec impatience : après une poignée d’ep resplendissants, et à l’occasion de la résidence à la villa Galaxie dans le massif de l’Esterel, nous avons rencontré l’artiste français au look de dandy moderne signé Erevan, qui sort son premier album, “Sonic Poems”, parfaite démonstration de pop bondissante et réjouissante.