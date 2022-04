Leçon de style avec S.A.R. Prince Nereides Antonio Giamundo d’Aragon et de Bourbon, Président du conglomérat parisien NEREIDES GROUP et de ses divisions dont la célèbre maison de haute couture et beauté NEREIDES, fondée en 2007 Place Vendôme, et Nereides Entertainment, maison de production cinématographique.