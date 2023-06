Le tenniscore a le vent en poupe ! Et pour cause, entre le retour du soleil et le tournoi de Roland-Garros, les tendances sont aux minijupes blanches, aux lunettes de soleil et aux polos bien coupés. L’OFFICIEL a sélectionné ses pièces favorites à shopper pour l’édition 2023 de la compétition la plus attendue de l’année.