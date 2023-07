Holger Rune: A Vingt Ans

L'Officiel Art

La Skin Story de Pierre-Ange Carlotti

Décalée, en diagonale, à distance, de traverse et en plein cœur... La captation des réalités selon Pierre-Ange Carlotti revêt une multitude d'approches qui, toutes, concourent à rendre visible l’intangible de la vie. “Bachelor”, exposé à l’Ellia Art Gallery, rassemble les derniers travaux du photographe... Pour, une fois encore, mais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, explorer le Un et l'Autre. Ou quand 1 + 1 = 2, mais aussi 1, et parfois 0.