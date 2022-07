PHILANTHROPIE

Cyrill Gutsch : "L'industrie de la mode a le pouvoir de faire changer les choses"

Fondée en 2012, l’organisation mondiale Parley for the Oceans, consacrée à la défense des océans, repose sur l’exemplaire détermination de Cyrill Gutsch, son fondateur. Alors qu’aujourd’hui enfin les consciences s’éveillent et l’action prend forme, il nous explique avec une colère teintée d’humilité et d’indulgence pourquoi il n’est jamais trop tard pour agir.