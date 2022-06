Venu tout droit de la Rome antique, l’iconique Maritozzo a (re)pris sa place dans les adresses italiennes, mais pas que. Chez Carlotta, à Marseille, on le retrouve à mi-chemin entre le rayon boulangerie et la carte des desserts (ultra) gourmands du restaurant. Charlotte Crousillat revisite le Maritozzo avec une crème montée au labneh, et une recette bien à elle. On vous donne les étapes à suivre.