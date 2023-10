Comment soutenir Octobre Rose en toute gourmandise ?

« Do you Saint Tropez Cyril Lignac ? »

Le talentueux et médiatique Chef Cyril Lignac s’installe à Saint Tropez et ouvre ainsi sa première boutique sur la riviera en collaboration avec le chef pâtissier Benoit Couvrand. Pains traditionnels ou viennoiseries conversent avec les babas au rhum, tartes citron ou abricots bien connus à Paris et que les Tropéziens vont enfin pouvoir découvrir.