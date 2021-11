Les 5 tables les mieux placées de Paris

Food

À table avec Mathieu Pacaud

Des premiers pas en or avec son père Bernard dans les cuisines de l’Ambroisie jusqu’au mondain Divellec rouvert cet automne à grands bruits, en passant par son Hexagone et l’expérimental Histoires, le doublement étoilé Mathieu Pacaud s’est attiré à la fois l’ire et l’éloge d’une critique qui l’attend au tournant dès qu’il lève le petit doigt. Belle gueule et franc-parler, pause dej au Divellec avec le chef qui divise Paris.