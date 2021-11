Le nouveau temple du caviar s'installe Rive Gauche

Food

Qui se cache derrière le succès des plus grands restaurants ?

Il accueille et raccompagne, dirige et conseille : entre Monsieur Loyal et général relayant sur le terrain les brigades de la cuisine, le directeur de salle est aujourd’hui un rouage déterminant de la mécanique d’un grand restaurant. Nous sommes partis à la rencontre de quatre d’entre eux.