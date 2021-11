Faut-il vraiment être soi-même ?

Femmes

Quelle naïade incarnerez-vous cet été ?

L'attente touche (enfin) à sa fin. À nous les golden-hours, les Spritz en terrasse et autres réjouissances estivales. Tout juste présenté cette semaine, le Summer Show Calzedonia en fait l'annonce officielle tel un shot d'optimisme: l'été est bientôt là ! Dans une ambiance très "coquillages et crustacés" la marque italienne a fait défiler les plus belles tops dans des maillots d'inspiration '50s, '80s et futuriste, pour nous naÏades des temps modernes. On a hâte.