On a trouvé la meilleure façon de faire des heureux.ses pour Noël

Alors que la planète s'apprête à vivre des fêtes de fin d'année inédites (et plutôt moroses), des initiatives solidaires s'organisent pour apporter soutien et réconfort aux personnes dans le besoin. L'une d'elle appelée Mam Collecte Solidaire, notamment soutenue par notre cover girl Jeanne Damas, se mobilise pour tenter de sauver le Noël des plus démunis.