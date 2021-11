Perpétuant l’héritage de Christian Dior, Maria Grazia Chiuri revisite cette saison l’iconique veste Bar, symbole du New Look selon Dior, avec un imprimé léopard, hommage à Mizza Bricard, muse éternelle du couturier fondateur. Et ce n’est pas la première fois que sa grâce féline habille les collections de la maison. Retour sur ce lien indéfectible en images.