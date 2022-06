Femmes

Quelles solaires porter cet été selon Sabina Socol

Petite chérie des réseaux sociaux, passionnée de mode et de déco, Sabina Socol incarne une Parisienne naturelle et féminine. L'influenceuse et chroniqueuse pour les sites Who What Wear et Into The Gloss fascine aussi près de 200 000 fidèles sur Instagram. Dissimulée derrière ses lunettes de soleil Afflelou, elle affiche un style rétro et décontracté plein de charme et de malice, telle l'héroïne de "Match Point" de Woody Allen.