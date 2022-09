La rentrée est bien là, avec son temps morose en prime. Pas question pour autant de perdre les bienfaits des vacances. Pour faire perdurer sa mine radieuse et fraîche de l’été tout en récupérant les dommages dûs au soleil, rien de mieux qu’une cure de collagène. En version topique ou à ingérer : voici notre top 10 des nouveautés à tester, pour une peau rajeunie et plus pulpée que jamais.