Pop Culture

"Audrey, More Than An Icon" : le nouveau docu qui dévoile la face cachée d'Audrey Hepburn

Icône absolue du glamour hollywoodien, Audrey Hepburn n’a jamais cessé de passionner. Celle qui a toujours été photographiée le sourire aux lèvres n’est pourtant pas le reflet réel de sa vie sur terre. Et le nouveau documentaire qui lui est consacré, "Audrey, More Than An Icon", promet de lui apporter le regard mérité.