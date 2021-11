Femmes

En confinement avec... Pauline Ducruet

A la tête de du label unisexe Alter, Pauline Ducruet bouscule les codes de la sphère mode depuis maintenant deux ans. Habituée à voyager entre Paris, Monaco et New York, la fille de Stéphanie de Monaco et petite-fille de Grace Kelly est désormais confinée chez elle, sur le rocher. Tips bien-être, série à rattraper ou encore routine "spécial lock down", elle nous confie à quoi ressemble sa quarantaine.