6 tendances de lunettes de soleil à surveiller cet automne

Que serait Karl Lagerfeld sans ses iconiques lunettes de soleil noires ou Iris Apfel sans ses immenses montures de vue rondes ? Véritables accessoires pour réveiller une tenue et asseoir sa crédibilité mode, les lunettes s’érigent tels des indispensables. L’OFFICIEL vous a déniché les modèles les plus audacieux du moment, et ils sont signés Vogue Eyewear.